Calw: Bei Abrissarbeiten Loch in Gastank gerissen - Katastrophe verhindert

1 Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten unter Hitze-Vollschutz. Bei Abrissarbeiten in Calw hatte eine einstürzende Mauer ein Leck in einen eigentlich stillgelegten Gastank gerissen. Foto: dpa/Steffi Stocker

Bei Abrissarbeiten auf einem Campusgelände in Calw hat eine einstürzende Mauer ein Leck in einen eigentlich stillgelegten Gastank gerissen. Trotzdem strömte am Freitag eine große Menge Gas aus dem Tank aus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. „Bei einer Entzündung des Gases hätten wir eine Katastrophe in großer Dimension erhalten“, so der Einsatzleiter. Aus Vorsicht evakuierte die Feuerwehr den Campus und die Nachbarschaft - darunter eine Berufsschule und eine Flüchtlingsunterkunft.