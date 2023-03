1 Die BW-Bank empfiehlt, das SB-Angebot der Kreissparkasse zu nutzen. Foto: Caroline Holowiecki

Die BW-Bank in Bonlanden macht zu. Abgefedert wird das mit einer Kooperation mit der Kreissparkasse. Weitere Filialschließungen sind geplant.









Ein bisschen verwirrend ist das Schild an der Tür zur Filiale der BW-Bank in Filderstadt-Bonlanden schon. In großen Buchstaben wird bereits seit dem 1. März zur Kreissparkasse verwiesen, etwas kleiner steht darunter: „Unsere SB-Zone wird am 21. März 2023 geschlossen.“ Werden Bankkunden nun zum Mitbewerber geschickt? Tatsächlich geht es um eine Zusammenarbeit, wie der BW-Bank-Sprecher Alexander Braun auf Anfrage erklärt. „In Bonlanden betreiben wir künftig unseren SB-Standort in Kooperation mit der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen – und bieten damit dort nach wie vor Bargeldservice und Basisbankdienstleistungen an“, teilt er mit.

Dass die Kundschaft an den Automaten des jeweils anderen Unternehmens kostenfrei Geld ziehen kann, ist bekannt. Ungewohnt ist allerdings, dass im SB-Foyer der Sparkassen-Filiale auch ein Automat der BW-Bank steht. Alexander Braun verweist explizit auf die Niederlassung an der Raiffeisenstraße in Bonlanden. Dort seien dann auch Kontenabfragen und -ausdrucke sowie Überweisungen möglich.

„Die erfolgreiche Kooperation für SB-Standorte mit der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen gibt es bereits seit Ende vergangenen Jahres auch in Nellingen, Neuhausen, Plochingen und Wendlingen“, sagt der Sprecher. Im Lauf der kommenden Monate werde diese auch noch in Leinfelden und Ruit umgesetzt. „Im Zuge davon werden die bisherigen SB-Servicecenter der BW-Bank an den dortigen Standorten geschlossen. Zudem ist die Schließung des SB-Standorts in Musberg zum 25. Mai 2023 geplant“, erklärt Alexander Braun.

BW-Bank schließt immer mehr Standorte

Zuletzt hat die BW-Bank immer wieder Standorte geschlossen. Anfang 2022 wurde der Geldautomat in Stuttgart-Riedenberg ersatzlos abgebaut, der in Denkendorf folgte im Herbst 2022. „Ganz generell stellen wir seit Jahren fest, dass Kunden insgesamt immer seltener Filialen besuchen und vermehrt digitale Angebote nutzen und nachfragen“, sagt Alexander Braun. Da vermehrt bargeldlos bezahlt werde, nehme zum Teil auch die Nutzung von Geldausgabeautomaten ab. „Es hat sich in den vergangenen zwei Jahren weiterhin gezeigt, dass die Auslastung und Nutzungszahlen auch an den SB-Servicecentern stark zurückgegangen ist.“ Der Trend habe sich durch Corona verstärkt.

Aus diesem Grund wurde jüngst auch die Automatenfiliale in Sielmingen geschlossen. „Am SB-Standort in Sielmingen lagen die Nutzungszahlen leider auf einem so niedrigen Niveau, dass sich die Bank entschlossen hat, dieses SB-Servicecenter zum 24. Januar zu schließen“, erklärt Braun. Er verweist die Kundschaft zur knapp zwei Kilometer entfernten BW-Bank-Filiale in Bernhausen, zu den Online-Angeboten und eben zur Kreissparkasse in Sielmingen, wo kostenfrei Geld abgehoben werden könne.