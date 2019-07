1 Wenn ein Mäusebussard angreift, handelt es sich in der Regel um einen Scheinangriff. Foto: picture alliance / Patrick Pleul

Mäusebussarde attackieren jetzt vermehrt Erholungssuchende im Kreis Esslingen. Ihr Verhalten dient dem Schutz der Jungvögel.

Kreis Esslingen - Wer ins Visier von Raubvögeln gerät, sollte Ruhe bewahren und sich in normalem Schritttempo entfernen,“ rät der Wildtierbeauftragte des Landkreises Esslingen, Sascha Richter. Bei ihm sind in den vergangenen Tagen vermehrt Attacken von Greifvögeln auf Erholungssuchende gemeldet worden. „Der Mäusebussard hat gerade Nachwuchs und kann deswegen zur Verteidigung Scheinangriffe auf Jogger oder Radfahrer im Wald fliegen“, erklärt der Wildtierexperte im Landratsamt.

Das Tragen einer Kopfbedeckung ist zu empfehlen

Wenn Bussarde angreifen, dann an der höchsten Stelle des Körpers, am Kopf. „Die Betroffenen berichten von einem Schlag am Kopf oder dem Rauschen der Flügel, wenn das Tier direkt bei ihnen vorbeizieht“, so Sascha Richter. Um Zwischenfälle mit Bussarden präventiv zu vermeiden, sei das Tragen einer Kopfbedeckung zu empfehlen.

Der Bussard belasse es in der Regel bei einem Scheinangriff. Normalerweise seien sie friedliche Tiere. Lediglich in der Zeit der Brutpflege, wenn zwischen Mai und Juli der Nachwuchs flügge wird, könne es im Umkreis von 30 bis 50 Metern um das Nest zu Scheinangriffen kommen. Der Mäusebussard nehme dann vor allem Jogger oder Radfahrer, die sich im Wald schnell bewegen, als Gefahr wahr. Spaziergänger würden in der Regel nicht als Feinde ausgemacht.

Ende Juli ist das angriffslustige Verhalten vorbei

Greife ein Vogel tatsächlich an, mache er das immer von hinten und füge mit seinen scharfen Fängen oder mit seinem Schnabel Kratzer am Hinterkopf zu. Schwere Verletzungen seien äußerst selten. Tollwut gibt es bei Vögeln nicht. Da Bussarde unter Naturschutz stehen, darf nicht nach dem Vogel geschlagen werden darf. Waldbesucher werden gebeten, das Gebiet, in dem sie angriffen worden sind, bis Ende Juli zu meiden. Spätestens dann sei das angriffslustige Verhalten der besorgten Vogeleltern wieder vorbei.