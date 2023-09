1 Am Abstellbahnhof in Stuttgart-Vaihingen sind nachts Graffiti-Sprayer erwischt worden (Archivbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Seit Wochen schlagen unbekannte Täter im Stuttgarter Stadtgebiet mit großflächigen Graffiti-Sprühereien zu. Zwei sind jetzt in Vaihingen aufgeflogen.











Die Szene hat in letzter Zeit ganze Tunnelröhren, wie an der B 14 im Stuttgarter Süden, oder S-Bahn-Züge großflächig und kunterbunt besprüht – um dann selbst spurlos zu verschwinden. Nun aber sind zwei Sprayer auf frischer Tat an zwei S-Bahn-Zügen am Abstellbahnhof in Stuttgart-Vaihingen ertappt worden. Welche Rolle spielen sie in der Szene?