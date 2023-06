Scholz will das Soziale nicht vernachlässigen

7 Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte) im Gespräch mit dem Chefredakteur der Stuttgart Zeitung, Joachim Dorfs (links), und unserer Chefredakteurin Digitales, Swantje Dake (rechts). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Bei der Veranstaltung unserer Zeitung mit dem Bundeskanzler ist der Krieg gegen die Ukraine das beherrschende Thema. Dabei verrät der Sozialdemokrat auch, wie es ist, mit Wladimir Putin zu sprechen.









Auch in ernsten Zeiten darf und muss gelacht werden. Ein leichtes hanseatisches Schmunzeln huscht am Freitagabend selbst Olaf Scholz übers Gesicht, als er mit der Videoaussage eines Passanten in der Stuttgarter Innenstadt konfrontiert wird, der das erste Halbjahr des Kanzlers als „nicht überragend, aber auch nicht schlimm“ bezeichnet. Genauso erheitert reagiert das Publikum, als der Regierungschef zwar berichtet, dass er mit dem auf ihm lastenden Druck gut umgehen könne, aber strikt verneint, ihn zu genießen: „Das würde Fragen nach meiner psychischen Verfassung auslösen.“ Es gibt auch genug andere.