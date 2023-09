Der Polizist Michael Lauinger will zur Wahl für das Bürgermeisteramt in Wernau am 8. Oktober antreten.

Der dritte Bürgermeister-Kandidat für Wernau hat am Montag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, seine Unterlagen eingereicht. Michael Lauinger ist 40 Jahre alt und arbeitet derzeit als stellvertretender Polizeiführer vom Dienst beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen. Insofern kenne er öffentliche Verwaltung und wisse, dass dort „sehr viel abgeladen“ werde, sagt er. Es sei ihm ein großes Anliegen, die Modernisierung und Digitalisierung der Stadtverwaltung voranzutreiben, damit die Beschäftigten von den rein administrativen Tätigkeiten entlastet werden.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht der Vater von zwei Kindern im Kindergarten-Alter in der frühkindlichen Erziehung. Man müsse an den Themen Kita-Plätze und Kernzeitbetreuung dranbleiben. Lauinger ist Mitglied der Wernauer Narren und des TSV Wernau, bei dem er seit einem Jahr Trainerhelfer beim Kinderturnen ist. In Wernau wohnt er seit 2008 und habe hier dank der familiären Atmosphäre und der freundlichen Menschen eine Heimat gefunden. „Die Struktur und das Vereinsleben sind ein Alleinstellungsmerkmal in der Region“, findet der Polizeihauptkommissar. Er ist aktives Mitglied in der CDU, betont aber, dass er als unabhängiger Kandidat antritt und „alle Wernauer Bürger ermutigen möchte, sich von mir ein Stück mitnehmen zu lassen“.

Der Amtsinhaber Armin Elbl tritt nicht mehr an

Sollte der Gemeindewahlausschuss, der am Dienstagabend tagt, die Bewerbungen zulassen, tritt Lauinger gegen Christiane Krieger an, Hauptamtsleiterin der Gemeinde Starzach im Kreis Tübingen, sowie Roland Kalleder, Tiefbautechniker im Bereich Straßen und Verkehr der Stadt Ostfildern. Bis Redaktionsschluss haben keine weiteren Personen ihre Bewerbungen öffentlich gemacht. Amtsinhaber Armin Elbl tritt nicht mehr an. Wahl ist am Sonntag, 8. Oktober.