Bürgermeisterwahl in Sulzbach an der Murr: Die Kandidatin setzt sich klar durch

Bürgermeisterwahl in Sulzbach an der Murr

1 Veronika Franco Olias hat am Sonntag ihre drei Mitbewerber weit hinter sich gelassen. Foto: Gottfried Stoppel

Gleich im ersten Wahlgang hat sich Veronika Franco Olias bei der Bürgermeisterwahl am Adventssonntag die absolute Mehrheit der Wählerstimmen gesichert. Wann tritt sie ihr Amt als Bürgermeisterin in Sulzbach an?











Link kopiert



Der Rems-Murr-Kreis hat nicht gerade viele weibliche Rathausspitzen vorzuweisen, aber nun immerhin bald eine weitere: Bei der Bürgermeisterwahl in Sulzbach an der Murr hat sich am Sonntag die Kandidatin Veronika Franco Olias überraschend klar schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen gesichert und ihre drei männlichen Mitbewerber weit hinter sich gelassen. Die 30-Jährige erhielt insgesamt 73,5 Prozent, was 1750 Wählerstimmen entspricht. Die weiteren drei Bewerber mussten mit dreistelligen Stimmzahlen im unteren Bereich vorlieb nehmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,6 Prozent.