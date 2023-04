Vier Wahlen am Sonntag Bürgermeister im Kreis Ludwigsburg gesucht

Am Sonntag stehen in vier Städten und Gemeinden Wahlen für die Rathausspitzen an. Richtig spannend dürfte es aber nur in Korntal-Münchingen werden. Außerdem stehen Entscheidungen in Ditzingen, Benningen und Oberstenfeld an.