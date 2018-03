Bürgermeisterwahl in Bönnigheim Drei Bewerber für Bürgermeisteramt

Von pho 21. März 2018 - 15:36 Uhr

In Bönnigheim treten drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl an. Foto: factum/Archiv

Am 15. April wählt Bönnigheim einen neuen Bürgermeister. Unter den drei Bewerbern gibt es allerdings nur einen Kandidaten, der ernsthafte Chancen hat.

Bönnigheim - Die Stadt Bönnigheim wählt am 15. April ihren neuen Bürgermeister – nun stehen die Kandidaten fest. Drei Personen haben ihre Bewerbung fristgerecht abgegeben: Albrecht Dautel aus Walheim, Friedhild Miller aus Sindelfingen und Ulrich Raisch aus Stuttgart. Die besten Chancen dürfte damit Albrecht Dautel haben, der für die Freien Wähler im Kreistag sitzt und bislang in einer anderen Kommune des Landkreises, in Walheim, Bürgermeister ist und so Erfahrung in der Verwaltung mitbringt.

Die beiden anderen Kandidaten fallen in die Kategorie Dauerkandidaten. So bewarb sich die Familienhelferin und selbst ernannte „Aufdeckungspolitikerin“ Friedhild Miller laut ihrer Facebook-Seite gleichzeitig bei 30 von 85 Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg.

Im Kreis Ludwigsburg kandidierte Miller bislang in Hessigheim und in Gemmrigheim, kam jedoch beide Male nicht über ein Prozent der Stimmen hinaus. Ähnlich erging es dem Musikpädagogen Ulrich Raisch, der ebenfalls erfolglos in Hessigheim und Gemmrigheim kandidierte.

Der seit 2002 amtierende Bönnigheimer Bürgermeister Kornelius Bamberger tritt zur Wahl nicht mehr an.