1 Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben am Freitag in Tamm rund 800 Gäste begrüßt. Foto: Oliver von Schaewen

Die Wortbeiträge im Tammer Bürgersaal lassen keine Zweifel offen. Weite Kreise der Bevölkerung am Schanzacker lehnen eine Landeserstaufnahme für Geflüchtete ab.











Der Stuhl des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann blieb leer. Ersatzweise schmückte ihn ein Strauß Blumen. Gerne hätte sich die Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen LEA Tamm Asperg“ (GGLTA) mit Vertretern des Landes ausgetauscht. So aber blieb es am Freitag vor 800 Gästen im Bürgersaal und per Livestream auf dem Vorplatz im Bürgerdialog bei einer lebhaften Diskussion ohne die Entscheidungsträger. Aus den Wortbeiträgen aus dem Publikum ging – wie nicht anders zu erwarten – viel Unmut über die für 1200 Asylbewerber geplante Landeserstaufnahme (LEA) hervor.