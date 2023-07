In den Sommerferien wird die Brücke über der A8 zwischen Stuttgart-Rohr und Leinfelden instandgesetzt. Das hat erhebliche Auswirkungen.

Die Brücke im Zuge der Schönbuchstraße (L 1192) über die A 8 im Bereich Stuttgart-Rohr ist in den kommenden Wochen nicht befahrbar. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Pressemitteilung informiert, wird sie vom 28. Juli bis voraussichtlich Ende August 2023 instandgesetzt. Dabei werden die Übergangskonstruktionen, das heißt die Verbindungsbauteile von Straße und Bauwerk, ausgetauscht. Für Autofahrer ist die Schönbuchstraße während der gesamten Bauzeit im Bereich zwischen der Berghaustraße und der Paracelsusstraße gesperrt. Für Radfahrer und Fußgänger bleibt ein gesicherter Bereich offen, sie können die Brücke weiter nutzen. Der Verkehr auf der A 8 ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Die Umleitung für den örtlichen Verkehr in Richtung Leinfelden-Echterdingen erfolgt von der Robert-Koch-Straße über die Liebknechtstraße und die Industriestraße auf die Nord-Süd-Straße und von dort aus weiter nach Leinfelden. In der Gegenrichtung müssen die Autofahrer ebenfalls durch Leinfelden hindurch auf die Nord-Süd-Straße und dann weiter nach Stuttgart-Vaihingen fahren. Das ist zum einen ein großer Umweg. Zum andern äußerten Mitglieder des Gemeinderats in Leinfelden-Echterdingen schon vor Wochen Kritik, sie rechnen mit Stau. Der überregionale Verkehr wird über die B27 umgeleitet.

Auch Buslinien sind von den Bauarbeiten betroffen

Von den Bauarbeiten betroffen sind auch die Buslinien 82 und 86 der SSB. Für den Zeitraum vom 27. Juli bis 8. September gilt für diese laut Homepage des Verkehrsbetriebs: Die Linie 86 fährt nur zwischen Leinfelden Bahnhof und Oberaichen. Die Linie 82 fährt nur zwischen Waldeck und Rohr. Zwischen Vaihingen – Rohr – Oberaichen – Leinfelden werden die Fahrgäste der SSB auf die S-Bahn verwiesen.