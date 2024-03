Brückeneinsturz in Baltimore

6 Das Containerschiff rammte die Brücke. Diese stürzte daraufhin ein. Foto: dpa/Kaitlin Newman

In der US-Stadt Baltimore kracht ein Containerschiff in eine Autobrücke und bringt diese weitgehend zum Einsturz. Die Schiffsbesatzung hatte offenbar Probleme mit dem Strom.











Link kopiert



Auf dem Schiff, das in Baltimore mit einer Brücke kollidiert ist, gab es nach Angaben der Besatzung ein Problem mit dem Strom. Das bestätigte der Gouverneur des US-Bundesstaates Maryland, Wes Moore, am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer Pressekonferenz. Weitere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht. Moore betonte jedoch, die vorläufige Untersuchung deute auf einen Unfall hin. „Wir haben keine belastbaren Beweise für einen Terroranschlag gefunden“, sagte er.