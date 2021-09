1 Wer falsche Unterlagen im Briefkasten hat, bekommt neue Stimmzettel. Anderenfalls ist die Erststimme bei Abgabe ungültig. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bei der Bundestagswahl setzen viele Menschen auf die Briefwahl. Der Aufwand ist gering, da die Stimmzettel direkt nach Hause kommen – zumindest, wenn es die richtigen sind...















Link kopiert

Ludwigsburg - Auch Behörden machen Fehler, wie am Freitag im Ludwigsburger Landratsamt zu sehen war. Einige Briefwähler des Wahlkreises 265 Ludwigsburg bekamen versehentlich die Wahlunterlagen des Wahlkreises 266 Neckar-Zaber zugesandt.

Wer hat falsche Stimmzettel bekommen?

In der Druckerei, in der beide Stimmzettel gedruckt wurden, war vermutlich ein Karton vertauscht und falsch ausgeliefert worden, hieß es aus dem Kreishaus. Da nicht klar ist, wer die falschen Unterlagen bekommen hat, sollten die Wähler im Kreis Ludwigsburg ihre Stimmzettel zur Sicherheit prüfen. Allerdings werden auch alle, die potenziell falsche Unterlagen bekommen haben, persönlich angeschrieben, so Anna-Karina Elbert vom Bundeswahlleiter. Wer den Fehler bemerke, soll sich wegen neuen Stimmzetteln an seine Wohnortgemeinde wenden. Das sei wichtig, da bei Abgabe die Erststimme sonst ungültig sei, so das Landratsamt. Aber, wie bemerkt man die Verwechslung?

Wahlunterlagen müssen gecheckt werden

Da hilft ein Blick auf die Erststimme und die Namen der gelisteten Politiker. Für den Landkreis Ludwigsburg müssten beispielsweise Steffen Bilger (CDU), Macit Karaahmetoğlu (SPD) und Dr. Sandra Detzer (Grüne) zu lesen sein, für Neckar-Zaber hingegen Fabian Gramling (CDU), Thomas Utz (SPD) und Lars Schweizer (Grüne). Wer auf Nummer sichergehen will, kann auf die Internetseite des Landratsamts schauen. In der Kategorie Wahlen finde man bei der Bundestagswahl in der rechten unteren Spalte neben der Zuordnung der Städte und Gemeinden zu den Wahlkreisen auch ein Muster der Stimmzettel für beide Wahlkreise, so das Kreishaus...