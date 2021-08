1 Falsche Stimmzettel sind im Wahlkreis Ludwigsburg aufgetaucht. Foto: dpa/Sven Hoppe

Etliche Wahlberechtigte im Wahlkreis Ludwigsburg haben falsche Briefwahlunterlagen erhalten – nämlich die aus dem Wahlkreis Neckar/Zaber. Die Stimmzettel müssen umgetauscht werden.















Ludwigsburg - Eine Panne meldete das Landratsamt Ludwigsburg am Freitagnachmittag: Im Wahlkreis 265 Ludwigsburg sind versehentlich einigen Briefwählern Stimmzettel des Wahlkreises 266 Neckar-Zaber zugesandt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreishauses. Wer den Zettel aus dem falschen Wahlkreis abgebe, dessen Erststimme sei ungültig, warnt nun die Kreisbehörde. Betroffene sollen deshalb ihre Unterlagen kontrollieren und sich – sofern sie betroffen sind – bei ihrer Wohnortgemeinde melden, damit der Stimmzettel ausgetauscht werden kann.

Die Stimmzettel beider Wahlkreis stammen aus einer Druckerei

„Die Stimmzettel beider Wahlkreise wurden in derselben Druckerei gedruckt. Es wird vermutet, dass versehentlich ein Karton Stimmzettel des Wahlkreises 266 Neckar-Zaber in den Wahlkreis 265 Ludwigsburg geliefert und dies dort nicht bemerkt wurde“, lautet die Erklärung aus dem Kreishaus. Von „aufmerksamen Wahlberechtigten“ seien vertauschte Stimmzettel bislang nur in der Stadt Ludwigsburg gemeldet worden. Wie viele Stimmzettel des Wahlkreises 266 Neckar-Zaber fälschlicherweise an Wahlberechtigte des Wahlkreises 265 Ludwigsburg versandt wurden, könne nicht festgestellt werden.

Zum Wahlkreis 265 Ludwigsburg gehören im Landkreis Ludwigsburg die Kommunen Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck, Schwieberdingen, Sersheim und Vaihingen an der Enz. Vom Landkreis Böblingen ist die Gemeinde Weissach betroffen.

Welche Gemeinden gehören zu welchem Wahlkreis?

Zum Wahlkreis 266 Neckar-Zaber gehören im Landkreis Ludwigsburg die Kommunen Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim, Tamm und Walheim. Vom Landkreis Heilbronn sind es die Kommunen Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach und Zaberfeld.