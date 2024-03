Brief von Reinhold Würth an die Mitarbeiter

1 Reinhold Würth hält nichts davon der AfD die Stimme zu geben. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Schrauben-Patriarch: Ampelregierung verhält sich zwar wie ein Hühnerhaufen, doch das Erreichte in Deutschland darf nicht als selbstverständlich angesehen werden.











Link kopiert



Der als Schraubenkönig bekannte Unternehmer Reinhold Würth schließt sich den Protesten von Bürgern gegen die AfD an und rät den Beschäftigten davon ab, dieser Partei ihre Stimme zu geben. In einem Rundbrief schreibt der Vorsitzende des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, zwischen dem „AfD-Hype“ und dem Zulauf zur NSDAP in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts gebe es keinerlei Parallelitäten. Damals habe das ganze deutsche Volk bitter unter den Forderungen des Versailler Vertrags gelitten, vor allem wegen der riesengroßen Arbeitslosigkeit.