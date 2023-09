1 Da ist nichts mehr zu machen: Einsatzkräfte am ausgebrannten Motorboot der Rudergesellschaft Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Unbekannte Brandstifter haben bei der Stuttgarter Rudergesellschaft in Untertürkheim Zehntausende Euro Schaden angerichtet. Es ist nicht erste Fall von Vandalismus in diesem Bereich.











Link kopiert



Das Entsetzen bei der Stuttgarter Rudergesellschaft ist groß: Sieben Ruderboote sind sozusagen Kleinholz, das neue Motorboot für den Trainingsbetrieb ist ausgebrannt, der Schaden geht in die Zehntausende. Unbekannte Eindringlinge haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände am Neckar im Bereich Inselstraße in Untertürkheim gewütet. Und vieles spricht dafür, dass die Täter auch für die Zerstörungsserie im nahen Inselbad verantwortlich sein dürften.