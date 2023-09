Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag zwei Boote in Stuttgart-Untertürkheim gelöscht. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen uns sucht nun nach Zeugen.

Ein Katamaran und ein Ruderboot seien in Brand geraten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Bei dem Katamaran auf einem Nebenarm des Neckars an der Inselstraße in Untertürkheim seien die Flammen rund einen Meter hoch gestanden. Beide Boote seien schnell gelöscht worden.

Auf dem Weg zur Einsatzstelle seien auf dem Gelände eines Ruderclubs in Untertürkheim mehrere zerstörte Ruderboote entdeckt worden. Weitere Gewässerverunreinigung durch austretende Kraftstoffe sei verhindert worden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht. Die Kripo sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.