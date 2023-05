1 Einer der beiden vermissten Männer wurde nun tot im See im Norden Brandenburgs gefunden. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Zumindest was einen der zwei vermissten Männer aus Brandenburg angeht, gibt es nun traurige Gewissheit. Er wurde tot im See gefunden.









Seit mehreren Tagen wurden zwei junge Männer vermisst, nachdem sie am Himmelfahrtstag bei einem See im Norden Brandenburgs gefeiert hatten. Nun wurde einer der zwei Vermissten tot in dem See aufgefunden. „Augenscheinlich handelt es sich um einen der beiden Vermissten“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die Zeitung „B.Z.“ darüber berichtet. Der andere junge Mann werde weiter vermisst, so der Polizeisprecher.