1 Wo Rauch ist... – die Feuerwehr muss einen Brand in der Brenzstraße löschen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Wieder ein Wohnhausbrand in Stuttgart. Die Feuerwehr kann am Freitagnachmittag in Bad Cannstatt noch Schlimmeres verhindern – doch es gibt eine Schwerverletzte.















Link kopiert

Stuttgart - Dramatische Minuten am Freitagnachmittag in Bad Cannstatt: Bei einem Wohnungsbrand in der Brenzstraße hat eine 59-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr musste die Frau mit einer Drehleiter aus der Wohnung in Sicherheit bringen. Unten wurde sie von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr

Der Brandalarm war gegen 13.50 Uhr ausgelöst worden. „Eine Anwohnerin hatte Rauch aus einer Wohnung im obersten Stock gesehen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Doch nicht nur die Anwohnerin war aufmerksam: Bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr gingen in kurzer Zeit zahlreiche Notrufe ein. „Wir haben deshalb sogenannten zweiten Alarm ausgelöst und sind mit zwei Löschzügen an den Einsatzort“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Warum wurde die Bewohnerin überrascht?

Die Feuerwehr wollte die Frau erst mit einer tragbaren Schiebleiter retten, musste sie wegen einer Gehbehinderung dann aber doch im zweiten Anlauf über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. Die Höhe des Schadens ist zunächst unklar. Auch über die Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Warum die 59-Jährige offenbar vom Feuer überrascht wurde und sich so wohl nicht rechtzeitig aus der Wohnung in Sicherheit bringen konnte, wird ebenfalls noch ermittelt.