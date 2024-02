Brand in Weil der Stadt: Küche brennt komplett aus

7 Küchenbrand: Die Weiler Feuerwehr musste ausrücken. Foto: SDMG/

Bei einem Feuer in Weil der Stadt wird die Küche der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus völlig zerstört. Verletzt wird niemand, der Schaden ist jedoch beträchtlich.











Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Weil der Städter Kolpingweg sind am Samstagabend Feuerwehr und Rettungsdienst gerufen worden. Gegen 20.20 Uhr ging der Alarm ein – und da die Feuerwehr der Keplerstadt just zu diesem Zeitpunkt ihre jährliche Abteilungsversammlung abhielt, trafen die ersten Kräfte schon nach drei Minuten an der Einsatzstelle ein.