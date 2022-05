1 Der McDonalds an der Flughafenstraße bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Foto: Aufnahme/privat

Am Dienstagnachmittag brennt es in einem McDonalds-Filiale am Stuttgarter Flughafen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt – Burger gibt es auf unbestimmte Zeit nicht.















Ein Tag nach dem Brand in einer McDonalds-Filiale am Stuttgarter Flughafen ist der Grund für das Feuer weiter unbekannt. „Die Suche nach der Ursache wird sich noch ziehen. Kriminaltechniker arbeiten daran“, so ein Sprecher der Polizei Reutlingen am Mittwoch. Das Schnellrestaurant an der Flughafenstraße bleibt derweil bis auf Weiteres geschlossen – einen Termin für die Wiedereröffnung gibt es noch nicht.

Feuer brach im Trockenlager aus

Nach Angaben des Fastfood-Unternehmens brach das Feuer im Trockenlager des Restaurants aus. Zur Schadenshöhe konnte sich die Sprecherin nicht äußern – die Polizei schätzt ihn jedoch auf eine sechsstellige Höhe. Eine gute Nachricht gibt es derweil von den zwei Mitarbeitern, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt wurden. „Es konnte zum Glück nichts festgestellt werden und die beiden Betroffenen mussten auch nicht ins Krankenhaus überführt werden“, so die Sprecherin gegenüber unserer Redaktion.