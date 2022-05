Einsatz am Stuttgarter Flughafen

1 Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einer McDonald’s-Filiale am Stuttgarter Flughafen ausrücken. Foto: privat/Aufnahme

Am Dienstagnachmittag steigt schwarzer Rauch aus einem Schnellrestaurant am Stuttgarter Flughafen empor. Die Feuerwehr muss ausrücken.















Aufregung am Stuttgarter Flughafen: Am Dienstagnachmittag quollen gegen 16 Uhr plötzlich schwarze Rauchwolken aus der dortigen McDonald’s-Filiale an der Flughafenstraße. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und hatte die Lage laut Zeugen schnell unter Kontrolle.

Nach Polizeiangaben wurde das Gebäude rasch evakuiert. Warum es in dem Fastfood-Restaurant zu der Rauchentwicklung kam, ist bislang noch nicht bekannt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.