Am späten Dienstagvormittag bricht in einem Lagerraum der Eschenriedhalle in Sindelfingen ein Feuer aus. 80 Geflüchtete aus der Ukraine müssen aus der Halle und dem Gebäude der ehemaligen Schule evakuiert werden. 40 Personen benötigen nun ein neues Dach über dem Kopf.









Feuerwehr, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz – Blaulicht, wohin das Auge reicht. Wer am Dienstagmittag von der Sommerhofen- in die Eschenriedstraße in Sindelfingen einbiegen möchte, wird frühzeitig von einem Streifenwagen der Polizei gestoppt: Kein Durchkommen. Schnell wird klar: Hier, an der Eschenriedhalle, wo derzeit Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, ist etwas Größeres passiert.