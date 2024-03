Brand in Ditzingen

8 In Ditzingen ist es zu einem Gebäudebrand gekommen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Am Freitagmorgen brennt eine Gemeinschaftsunterkunft in Ditzingen. Eine Person wird schwer verletzt, das Gebäude muss geräumt werden. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



Am frühen Freitagmorgen ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Zimmerbrand gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Person schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.