Brand gegenüber der Ditzinger Feuerwache: Feuerwehr rettet Frau aus den Flammen

7 Einsatz gegenüber: Die Ditzinger Feuerwehr hatte einen kurzen Anfahrtsweg. Foto: KS-Images

Direkt gegenüber der Ditzinger Feuerwache brennt eine Wohnung. Im Inneren der Räumlichkeiten im ersten Stock stoßen die Brandschützer auf eine 66-Jährige.











Der kurze Anfahrtsweg der Freiwilligen Feuerwehr hat einer 66-jährigen Frau vermutlich das Leben gerettet. Direkt gegenüber der Ditzinger Feuerwache quoll am Mittwochmorgen um 7.05 Uhr dicker Rauch aus den Fenstern sowie dem Dach eines Hauses. „Nur drei Minuten nach dem Alarm waren wir schon in der Wohnung“, berichtet Abteilungskommandant Andreas Häcker. Kommandant Peter Gsandner und einer seiner Gruppenführer hatten sich ausgerüstet und waren sofort quer über den Kreisverkehr zwischen Münchinger, Gröninger und Korntaler Straße gerannt, um die Lage zu erkunden. Ein weiterer Bewohner des Hauses gab ihnen dabei die Information, dass sich noch eine Frau in der brennenden Wohnung im ersten Stock befinden müsse. So wussten die Brandschützer gleich, nach wem sie in den völlig verqualmten Räumen suchen mussten.