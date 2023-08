René Wellers Leben in Bildern

11 René Weller oberkörperfrei auf einer Maschine des US-amerikanischen Motorradherstellers Harley Davidson. Foto: imago/Sven Simon

Oberkörperfrei auf der Harley oder von Frauen umgeben im Pool – die Pforzheimer Box-Legende René Weller war eine schillernde Persönlichkeit, die sich gerne vor der Kamera in Szene setzte. Ein Rückblick in Bildern.









Die Kamera hatte René Weller stets im Blick. Die Box-Legende wusste, wie er sich in Szene setzen musste, um für die Fotografen der Magazine interessant zu sein. So entstanden unzählige Bilder auch außerhalb des Boxrings – ob oberkörperfrei auf der Harley oder braungebrannt von Frauen umgeben im Pool. Doch selbst im Boxring war er mit Löwenmähne und seinem Schnauzer ein Hingucker. Die Kamera begleitete Weller auch in seiner schwersten Zeit, als es ihm wegen seiner Demenzerkrankung immer schlechter ging.