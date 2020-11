1 Corona-Ausbruch bei der kroatischen U21-Auswahl (Archivbild). Foto: imago images/Vjeran Zganec Rogulja

Borna Sosa ist nach seiner Roten Karte vorzeitig von der kroatischen U21-Auswahl abgereist. Dort sorgt nun der positive Befund mehrerer Spieler für große Unruhe.

Stuttgart - Der Linksverteidiger Borna Sosa ist unmittelbar nach der Rückkehr von seiner Länderspielreise mit der U21-Nationalelf Kroatiens in Schottland vom restlichen Team des VfB Stuttgart isoliert worden. Dies ist bis zum Vorliegen eines zweiten negativen Corona-Tests bei sämtlichen Nationalspielern vor dem Einstieg ins Teamtraining ihres Clubs obligatorisch. Im Fall von Borna Sosa wird aber die Notwendigkeit dieser Regel besonders offensichtlich.

Schließlich hat die U21 Kroatiens nach der Rückkehr aus Edinburgh einen Corona-Ausbruch im Team zu beklagen. Sieben Spieler und zwei Betreuer sind vor der Partie am Dienstag in Pula gegen Litauen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sosa befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der Mannschaft, da er in der Partie bei den Schotten nach einem Tritt die Rote Karte sah – und unverzüglich die Heimreise nach Stuttgart antrat. Die U21 Kroatiens will dennoch weiter spielen: Trainer Igor Biscan hat dazu von einer Uefa-Regelung Gebrauch gemacht – und einige junge Spieler aus der heimischen Liga nachnominiert.

