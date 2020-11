Start in die Trainingswoche vor dem Landes-Duell

14 Pellegrino Matarazzo (Mitte) und der VfB Stuttgart treffen an diesem Samstag auf die TSG Hoffenheim. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart reist an diesem Samstag zur TSG Hoffenheim. Wir zeigen, wie der Start in die Trainingswoche für das Team von Pellegrino Matarazzo verlief.

Stuttgart - Während sich einige Spieler des VfB Stuttgart derzeit noch auf Länderspielreise befinden, stand für Trainer Pellegrino Matarazzo und die dagebliebenen VfB-Profis der Start in die Trainingswoche vor dem Landes-Duell bei der TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) an.

Der Coach des schwäbischen Bundesliga-Aufsteigers versammelte 15 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Trainingsgelände in der Cannstatter Mercedesstraße. Während Gregor Kobel intensiv mit von der Partie war, absolvierten andere Akteure – wie Kontantinos Mavropanos – eine individuelle Einheit. Auch VfB-Kapitän Gonzalo Castro und Verteidiger Marcin Kaminski trainierten individuell – allerdings wohl nur aus Gründen der Belastungssteuerung.

Wir waren mit der Kamera vor Ort in Bad Cannstatt und haben die Eindrücke vom VfB-Training an diesem Montag in Bildern festgehalten. Klicken Sie sich durch!