1 Boris Palmer blickt besorgt auf den Aufschwung der AfD in Deutschland. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Tübinger OB Boris Palmer erörtert in einem Gastkommentar bei der „Welt“, warum die AfD Rekordwerte in Wahlumfragen erzielt – und zeichnet dabei ein düsteres Bild von Deutschland. Er fordert Härte gegenüber unberechtigten Einwanderern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Boris Palmer spricht gerne Klartext. Kürzlich erst in einem offenen Brief an Luisa Neubauer hatte er das Mal wieder unter Beweis gestellt, als er die Klimaaktivistin für ihren Ansatz beim Klimaschutz kritisierte. Und auch jetzt vor dem Hintergrund des Umfrage-Rekordwerts der AfD in Baden-Württemberg – 19 Prozent würden die Rechtspopulisten im Südwesten wählen – ist es ihm offenbar ein Anliegen, seine Gedanken mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen.