An diesen Seen kann man Boote leihen

7 Freizeitspaß im Sommer – Bootfahren auf dem See. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wer Bootfahren will, muss nicht an den Bodensee oder die Nordsee fahren. Das geht auch in Stuttgart und Umgebung. Wo? Das verraten wir hier.

Stuttgart - Im Sommer gibt es kaum bessere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, als Handtuch, Bikini oder Badehose einzupacken und an den See zu gehen. Doch wer in einem See baden will, muss erst mal ein Stück aus Stuttgart raus. Das weiß man. Bootfahren jedoch ist auch hier in näherer Umgebung möglich.

Besser als nichts! Ob Ruder-, Tret- oder Elektroboot: In und um Stuttgart gibt es viele Bootsverleihe, mit deren Hilfe man ein halbes oder ein ganzes Stündchen oder halt auch den ganzen Tag lang übers Wasser schippern kann. Auch das verschafft ja ein wenig Abkühlung.

Wo Seen mit Bootsverleih zu finden sind, wie viel der Verleih kostet und von wann bis wann man sich dort welche Boote schnappen kann, verrät unsere Bildergalerie. Aber bitte nicht kentern! Ahoi!