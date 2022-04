Geldautomat in die Luft gesprengt

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte gegen 3.15 Uhr in der Kreissparkassenfiliale in Bondorf einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Eine laute Explosion hat am frühen Donnerstagmorgen die Anwohner der Hindenburgstraße in Bondorf aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten gegen 3.15 Uhr den Geldautomaten, der sich im Vorraum der Kreissparkassenfiliale im Ort befand, gesprengt. Sie sind nach Angaben der Polizei noch auf der Flucht. Bei der Explosion wurde ein Schaden von geschätzt 250 000 Euro ausgelöst – wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist nicht bekannt. Die Pressesprecherin der Kreissparkasse, Miriam Höhn, gab auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings bekannt, dass der enorme Sachschaden, der durch die Wucht der Sprengung entstanden ist, die gestohlene Geldsumme im Automaten bei weitem übersteigt.

Die Polizei vermutet, dass zwei Täter im Vorraum der Bank den Geldautomaten gesprengt haben. Als die Täter die Filiale verließen, sollen sie zwei schwarze Müllsäcke zu einem dunklen Audi getragen haben, der unmittelbar in der Nähe stand. Am Audi wartete laut Polizeibericht ein dritter Täter, der mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein soll. Die Einsatzkräfte fahndeten umgehend mit einem Großaufgebot nach den Tätern, die in Richtung der A 81 davongefahren seien. Die Fahndung blieb jedoch bislang ohne Ergebnis.

Polizei fahndet mit Großaufgebot

Spezialisten des Landeskriminalamtes unterstützten die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, die auch die Sachbearbeitung übernommen hat, bei der Spurensicherung vor Ort.

Die Ermittler bitten Zeugen, die einen dunklen Audi in Tatortnähe haben fahren sehen, sich unter Telefon 0800 / 11 00 225 zu melden. Insbesondere wird jedoch eine Person gesucht, die vermutlich mit einem BMW Mini während der Tat in der Hindenburgstraße an dem Fluchtfahrzeug vorbei gefahren sein soll. Diese Person wird dringend gebeten, sich zu melden.

Die Filiale in Bondorf bleibt nun vorübergehend geschlossen, informiert Miriam Höhn, Pressesprecherin der Kreissparkasse. Bis die Bank wieder geöffnet werden kann, würde die Kundschaft vor Ort mit Plakaten informiert werden, wo die nächstgelegene Möglichkeit besteht, Bargeld abzuheben oder Beratungstermine wahrzunehmen. Anlaufstellen sind vor allem die Geschäftsstellen in Mötzingen, Öschelbronn und Nebringen.

Die Kreissparkasse Böblingen hat bereits einige Erfahrung mit gesprengten Geldautomaten: Im vergangenen Jahr wurden durch gewaltige Explosionen Geldautomaten im Sindelfinger Breuningerland sowie ein frei vor einem Supermarkt in Perouse stehender Automat gesprengt. Auch in Gärtringen wurde 2021 ein Geldautomat im Grabenzentrum gesprengt. Dieser wurde zwar von der Volksbank betrieben, doch auch Kreissparkassen-Kunden hoben dort ihr Geld ab. Aus den Vorfällen zieht die Kreissparkasse mittlerweile Konsequenzen. Pressesprecherin Miriam Höhn sagt: „Aufgrund der Zunahme an Sprengungen auch im Landkreis Böblingen verstärken wir unsere Sicherheitsmechanismen – zum Beispiel durch Rolltore, die nachts geschlossen werden.“ Zudem würde die Bank die Geldautomaten mit deutlich weniger Bargeld befüllen.