In der Nacht zum Freitag sprengen vier Unbekannte zwei Geldautomaten im Sindelfinger Einkaufstempel Breuningerland. Mit großer Beute entkommen die vier und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung.









Sindelfingen - Tatort Einkaufszentrum. Dieses Attribut trifft seit der Nacht zum Freitag auch auf das Breuningerland in Sindelfingen zu. Auf den Zufahrtswegen rund um die Tilsiter Straße wirkt am Tag danach zunächst zwar alles normal, spätestens an den Seiteneingängen des Einkaufszentrums blockieren aber rot-weiße Absperrbänder den Weg. Tapfer verteidigen in gelbe Warnwesten gekleidete Sicherheitsleute den Eingang und hüllen sich in Schweigen, was vor einigen Stunden in den Räumlichkeiten hinter ihnen passiert ist. Erst ab 14.30 Uhr öffnen sich die Tore für Besucher wieder.