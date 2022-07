1 Willkommen Neujahr! So bunt und laut wie an Silvester 2019 wird es in diesem Jahr sicherlich nicht im Stuttgarter Talkessel werden. Foto: picture alliance/dpa//Christoph Schmidt

Das Jahr 2021 werden die Menschen hierzulande eher still und im kleinen Kreis begrüßen müssen. Alles, was der Allgemeinheit so Freude macht, wie die Böllerei oder die Silvesterparty, wurde mehr oder weniger untersagt – manche Ausnahmen gibt es allerdings.















Stuttgart - Immer mehr zugespitzt hat sich in den vergangenen Wochen, dass es zu diesem Jahresende keinen Anlass für eine große Party geben wird. Weihnachten als das „Fest der Familie“ will die Politik noch möglich machen – Silvester als das „Fest der Freunde“ aber nicht mehr. Wie viel Feierei ist überhaupt noch denkbar im Südwesten zum Shutdown-Jahreswechsel? Nicht viel. Dazu ein Überblick.

Wie viel Silvesterböllerei ist erlaubt? Sowohl an Silvester als auch an Neujahr gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Damit sollen zum Beispiel große, auch spontane Events in der Innenstadt vermieden werden. Zu diesem Zweck sollen die Kommunen auch ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen festlegen. Der Verkauf von Pyrotechnik ist untersagt, wenngleich sich viele Händler damit eingedeckt haben und in Prospekten für ihre Böller-Angebote werben. Wo sie noch zu haben ist, wird nach dem Beschluss der Regierungschefs „vom Zünden von Silvesterfeuerwerk generell dringend abgeraten“ – auch wegen der hohen Verletzungsgefahr und der hohen Belastung des Gesundheitssystems. Böllerrestbestände aus dem Keller dürfen streng genommen vor dem Haus noch abgefeuert werden. Erwünscht ist dies nicht.

Auch wichtig: In der Öffentlichkeit gilt nun ein Alkoholverbot.

Darf man sich in der Silvesternacht überhaupt draußen bewegen? Generell gelten die zum 12. Dezember in Baden-Württemberg erlassenen Ausgangsbeschränkungen. Nach 20 Uhr sollen die Bürger das Haus beziehungsweise das Grundstück nicht mehr verlassen. Auch der Schrebergarten oder das nur privat genutzte Stückle zählen dazu. Generell muss der Aufenthalt in der Zeit des Shutdowns aber nicht zwingend in der eigenen Wohnung stattfinden – er kann auch in einem anderen Domizil erfolgen.

Die nächtlichen Ausgangsverbote dürfen nur durchbrochen werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Dazu gehören neben beruflichen oder medizinischen Tätigkeiten etwa die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, die Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen, aber auch der Besuch religiöser Veranstaltungen und das Gassigehen mit dem Hund. Neu ist, dass man die Wohnung des Partners auch nach 20 Uhr aufsuchen darf – wen dort dann übernachtet wird.

Auch „sonstige vergleichbar gewichtige und unabweisbare Gründe“ zählen – eine Formulierung in der Corona-Verordnung, die bei Kontrollen eine Verhandlungsbasis eröffnet. Denn wer gegen das Verbot verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Essen aus Restaurants zu holen, ist ab 20 Uhr ebenso wenig erlaubt wie das Einkaufen (etwa an der Tankstelle), da es kein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung wäre. Dann kann man sich immer noch von einem Lieferdienst versorgen lassen. Das Tanken selbst muss besonders gerechtfertigt sein.

Mit wie vielen Menschen sind Silvesterfeiern möglich? Tagsüber sind Treffen mit oder bei Freunden und Bekannten mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten möglich – selbst wenn die Haushalte aus mehr als fünf Personen bestehen. Verwandte in gerader Linie (Kinder, Eltern, Großeltern) sind von der Beschränkung auf zwei Haushalte ausgenommen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen ohnehin nicht mit. Die für Weihnachten gewährten Ausnahmen bei den Kontaktbegrenzungen mit einer Erhöhung um weitere vier Teilnehmer aus dem engeren Familienkreis und beliebig vielen Hausständen sind Silvester nicht vorgesehen.

Wie steht es um Übernachtungen bei Partnern, Verwandten und Freunden? Zwischen 5 Uhr morgens und 20 Uhr ist die Anreise zu Verwandten und Freunden erlaubt. Laut eines neues Passus, der erst in einer aktualisierten Fassung der Verordnung auftaucht, ist es auch in der Zeit des Lockdowns generell erlaubt, beim Partner, bei Freunden oder der Familie zu übernachten – wenn die betreffende Person vor 20 Uhr eintrifft. Das bedeutet: Auch Singles können mit anderen Personen Silvester feiern, wenn sie dort die gesamte Nacht bleiben.

Wie sieht es mit Reisen zum Jahreswechsel aus? Von „nicht zwingend notwendigen Reisen“ um den Jahreswechsel herum raten die Regierungschefs ab – untersagt sind die Fahrten aber nicht. Wer nach 20 Uhr am Bahnhof oder Flughafen ankommt, sollte direkt nach Hause oder in die Wohnung des Partners fahren. Wo kein Taxi oder Nahverkehr verfügbar ist, darf ein nahe stehender Mensch abgeholt werden.