1 Bei der Modernisierung sollen in der Breslauer Straße Leistungen abgerechnet worden sein, die nicht erbracht wurden. Foto: Stefanie Schlecht/Archiv

In der Breslauer Straße in Böblingen streiten zwei Mieter mit ihrem Vermieter: dem Unternehmen Vonovia. Sie bemängeln dilettantische Renovierungen und falsch abgerechnete Leistungen von Handwerkern. Und der Konzern? Sammelt Informationen.









Seit drei Monaten läuft der Wasserhahn in der Breslauer Straße 12 bis 18 in Böblingen mit seinen 27 Wohnungen. Das Trinkwasser rinnt einfach so in ein Waschbecken unter dem Dach der Mietanlage. Niemand beim Vermieter Vonovia kümmert sich drum, und so wie das Wasser nutzlos abfließt, versickern auch die Beschwerden und Reklamationen der Mieter, die unter einem immer höher werdenden Mietzins leiden.