Der frühere Panzerübungsplatz Böblingen weist landesweit einmalige Vorkommen gefährdeter Arten auf. Dort leben verschiedene Amphibien, Lauf- und Holzkäfer, Libellen sowie Köcherfliegen. Der Naturschutzbund Nabu bietet mit der US-Army eine naturkundliche Abendwanderung auf dem Areal an. Diese findet am Samstag, 25. Juni, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Häckselplatz, Abzweig Restmüllheizkraftwerk. Die Wanderung dauert etwa vier Stunden. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl von maximal 25 Personen ist eine telefonische Voranmeldung unter der Nummer 01 77/4 33 65 19 erforderlich.