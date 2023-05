Bluttat in Stuttgart

1 Nach dem tödlichen Drama im Mietshaus an der Rosensteinstraße ist die Kriminaltechnik auf Spurensuche. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Auf der Suche nach den Hintergründen des tödlichen Streits in einem Mietshaus im Nordbahnhofviertel wissen die Ermittler nun mehr zur Todesursache beim 57-jährigen Opfer.









Stuttgart - Nach dem gewaltsamen Tod eines 57-Jährigen in einem Mietshaus in der Rosensteinstraße im Nordbahnhofviertel ermittelt die Kripo weiter den genauen Tatablauf. Laut dem nun vorliegenden Obduktionsergebnis haben mehrere Messerstiche zum Tod des Mannes geführt. Nicht ausgeschlossen ist inzwischen, dass es sich womöglich um einen Kampf von Nebenbuhlern gehandelt haben könnte. Der 33-jährige Widersacher ist Bewohner des Mietshauses, er wurde bei dem Hausstreit am frühen Montagmorgen seinerseits schwer verletzt.