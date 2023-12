Bluttat am Fasanenhof in Stuttgart: Polizei richtet Ermittlungsgruppe „Cava“ ein

Bluttat am Fasanenhof in Stuttgart

7 Auch am frühen Abend waren die Ermittler noch vor Ort. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Auch am Morgen nach der Bluttat vom Fasanenhof kennt die Polizei keine näheren Details zu den Tatverdächtigen. Sie richtet eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe ein.











Link kopiert



Auch am Morgen nach der Bluttat am Fasanenhof in Stuttgart, bei der ein Mann von einer Gruppe schwer verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach konkreten Hinweisen zu den Tätern. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagt, hat sie eine zwölfköpfige Ermittlergruppe eingerichtet, die auf den Namen „Cava“ hört und die den Fall aufklären soll.