Polizeifahndung in Stuttgart: Schwerverletzter bei Auseinandersetzung im Fasanenhof

1 Der Tatort nahe des Seniorenzentrums Fasanenhof ist abgesperrt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur

Eine Gewalttat auf den Fildern sorgte am Dienstagnachmittag für Aufsehen. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Polizeihubschrauber wurde über Möhringen zur Fahndung eingesetzt.











Eine Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag im Stadtteil Fasanenhof hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 29-Jähriger musste schwer verletzt von einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er war zuvor mit mehreren dunkel gekleideten Männern in Streit geraten. Zur Fahndung war auch eine Polizeihubschrauberbesatzung eingesetzt, die längere Zeit ihre Kollegen am Boden unterstützte. Was war vorausgegangen – ein persönlicher Zwist? Eine Abrechnung unter Cliquen? Während des Einsatzes gab es zunächst keine Angaben zu den Hintergründen. „Wir können wegen des laufenden Fahndungseinsatzes keine weiteren Details nennen“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke.