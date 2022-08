1 Dürfen die Kopfhörer während des Fluges genutzt werden? Foto: bezikus / shutterstock.com

Kabellose Kopfhörer werden immer beliebter. Was man bei Flugreisen beachten sollte, lesen Sie hier.















Link kopiert

Gerade auf Langstreckenflügen ist Musik und Video-Streaming für viele unverzichtbar. Da moderne Smartphones jedoch immer seltener einen Klinkenanschluss haben, verwenden immer mehr Menschen kabellose Kopfhörer. Aber ist die Bluetooth-Verbindung auf Flugreisen problematisch?

Darf man Airpods und Co im Flugzeug nutzen?

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) teilt auf Ihrer Webseite mit, dass es mittlerweile grundsätzlich möglich ist, funkende Geräte während des Fluges zu nutzen. Allerdings dürfen die Airlines selbst darüber entscheiden, welche Geräte an Bord betrieben werden dürfen und welche nicht.

Entscheidet sich eine Airline dazu, ihren Fluggästen die Nutzung von Bluetooth-Geräten zu gestatten, müssen die entsprechenden Maschinen einer Begutachtung durch die zuständigen Behörden unterzogen werden, um sicherzustellen, dass die Kommunikation und Navigation nicht durch Handys, Laptops und Bluetooth-Kopfhörer gestört werden.

Daher kann es sein, dass eine Airline die Nutzung von Bluetooth-Kopfhörern in manchen Maschinen erlaubt, in anderen aber nicht. Man sollte sich also am besten vor dem Flugantritt bei der Airline informieren, wie die Regularien für Bluetooth-Geräte sind. Spätestens an Bord wird man bei der Einweisung nochmal über die Regeln während des Fluges informiert. Im schlechtesten Fall müsste man eben auf die Kopfhörer verzichten.

Lesen Sie auch: Darf man Essen ins Flugzeug nehmen?

Bei Start und Landung oft nicht erlaubt

In der Regel ist die Nutzung von Handys und Kopfhörern während des Starts und der Landung nicht erlaubt. Neben den Funkwellen hat dies aber auch mit den Sicherheitseinweisungen zu tun. Diese sollten von jedem Gast wahrgenommen werden. Außerdem kann die Crew die Passagiere in kritischen Phasen des Fluges bitten, elektronische Geräte komplett auszuschalten, um eine einwandfreie Funktion der Kommunikations- und Navigationssystem des Flugzeuges sicherzustellen.

Fazit: Bluetooth-Kopfhörer meist erlaubt

Zusammenfassend kann man sagen, dass Bluetooth-Kopfhörer auf den meisten Flügen erlaubt sind. Im Zweifel sollte man sich an die Airline für die genauen Regeln für elektronische Geräte an Bord wenden. Dies gilt insbesondere, wenn man im Ausland mit kleineren Maschinen fliegt.