1 Siegreich: Elmar Hubertus mit seinem schweren Gemüse. Foto: Blühendes Barock

Deutschlands schwerster Kürbis ist am Sonntag im Blühenden Barock in Ludwigsburg gekürt worden: Der zart-orangene Brocken kommt aus dem Saarland.















Ludwigsburg - Mit seinem 1226-Kilo-Konkurrenten aus der Toskana kann Deutschlands schwerster Kürbis zwar nicht mithalten, doch zum Glück seines Züchters Elmar Hubertus aus Marpingen im Saarland trat am Sonntag nur die nationale Konkurrenz gegeneinander an. Und dort hatte Hubertus’ 744-Kilo-Kürbis die Nase vorn. Dicht gefolgt war das schwere Gemüse beim Wiegen auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock von dem 718,5-Kilo-Kürbis von Mathias Würsching aus Einhausen in Hessen; rund 200 Kilo leichter war das drittplatzierte Exemplar von David und Jakob Frommelt aus Dankelsried in Bayern: Es brachte 517,4 Kilogramm auf die Waage.

Auch die schwersten Kürbisse Baden-Württembergs wurden bei diesem Anlass prämiert, und das Strohgäu scheint für die Gewächse einen besonders nährreichen Boden bereitzuhalten: Platz eins ergatterte der Hemminger Martin Rudorfer mit einem 496,2-Kilo-Kürbis, Platz zwei ging an Johannes Mayer aus Laupheim mit einem 367,4-Kilo-Gewächs, und Platz drei ging wiederum nach Hemmingen: Helga Rudorfers Wettbewerbsteilnehmer brachte 362,8 Kilogramm auf die Waage.