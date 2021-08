So sieht die Kürbis-Unterwasserwelt aus

Kürbisausstellung in Ludwigsburg

11 Eine Besucherin fotografiert eines der vielen Kürbiskunstwerke zum Thema Unterwasserwelt im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Kürbisse so weit das Auge reicht. Über 450.000 davon gibt es jetzt bei der weltgrößten Ausstellung dieser Gewächse in Ludwigsburg zu sehen. Und damit nicht genug...















Ludwigsburg - Was verbindet Kürbismaultaschen und- kuchen mit Arielle der Meerjungfrau? Ganz einfach: Die weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Vom 27. August bis zum 5. Dezember gibt es dort mehr als 450 000 Exemplare und 60 verschiedene Sorten zu sehen. Das Motto in diesem Jahr: „Unten im Meer...“. Deswegen müssen sich Besucher den Park zum Beispiel mit einem riesigen Hai oder der Filmfigur Spongebob Schwammkopf teilen.

Weltrekord-Kürbis wiegt 1190,4 Kilogramm

Außerdem gibt es verschiedene Veranstaltungen, die vom Kürbisschnitzen über das Kochen von Kürbissuppe in einem 555-Liter-Topf bis hin zur Europameisterschaft im Wiegen der Gewächse reichen. Und die können schwer werden, der Weltrekord liegt bei 1190,4 Kilogramm. Für Hunger und Durst gibt es zum Beispiel Pasta, Pommes oder Schorle, selbstverständlich hergestellt aus Kürbis. Ab dem 30. Oktober werden das Blühende Barock und die Kürbisausstellung abends sogar künstlerisch beleuchtet.

Ausstellung hat täglich geöffnet

Tickets gibt’s online oder vor Ort. Erwachsene zahlen zehn, Kinder 4,80 Euro. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 9 bis 18 Uhr. Wer spontan kommt, muss zur Kontaktverfolgung ein Formular ausfüllen oder die Corona- respektive Luca App nutzen.

