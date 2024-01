Blitzeis in Region Stuttgart: Trotz annullierter Flüge und Unfällen bleibt das Wetterchaos aus

In diesen Tagen müssen die Fahrer der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) Nachtschichten schieben. Mit 30 Fahrzeugen waren sie in der Nacht auf Dienstag und Mittwoch unterwegs, um die Straßen Stuttgarts zu räumen und zu streuen. Nach der Warnung des Deutschen Wetterdienstes waren sie laut eigenen Angaben sehr gut auf das extreme Wetter vorbereitet.

„Wir arbeiten intensiv mit Meteorologen zusammen und haben aktuell nachts Bereitschaftsdienste“, sagt eine Sprecherin der AWS. Besondere Dringlichkeit habe es in solchen Fällen, Brücken und Hauptverkehrsstraßen sicher für den Verkehr zu machen.

Lesen Sie auch

Nicht überall in der Region Stuttgart ging es nach dem Blitzeis für Menschen glimpflich aus. So gab es vermutlich wegen des Winterwetters in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn 8 bei Weilheim/Teck einen Unfall mit einer schwer verletzten Person. Der Verkehr staute sich auf bis zu zehn Kilometern in Richtung Stuttgart. Auch bei Gärtringen schleuderte ein Auto auf der glatten Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Auswirkungen hatte das Wetter zudem auch auf den Flughafen Stuttgart. Bereits am Dienstag mussten einige Flüge nach Frankfurt und München annulliert werden. Am Mittwoch wurde zudem ein Flug nach Zürich gestrichen. Auf Nachfrage empfiehlt eine Sprecherin des Flughafens Fluggästen zudem, bis in den Donnerstag vor der Anfahrt zum Flughafen den Status des eigenen Flugs zu checken.

„Es kann auch am Folgetag des Eiswetters noch Verspätungen oder Änderungen im Flugplan geben“, sagt die Flughafensprecherin. In der Regel sei man auch am Flughafen gut auf Blitzeis vorbereitet. Man behalte die Wettervorhersagen im Blick und habe mit eigenen Streufahrzeugen und der Flughafen-Feuerwehr einige Mittel, um die Fahrbahnen sicher zu machen.

Am Flughafen auf Blitzeis vorbereitet

Laut der Polizei Stuttgart sei das große Chaos in Stuttgart und der Region jedoch ausgeblieben. Bis zum Mittag habe es als Folge des Glatteises lediglich vier Unfälle mit Blechschäden gegeben, berichtet ein Sprecher. Es seien auch keine Straßensperrungen notwendig gewesen, wie es der Fall wäre, wenn besonders steile Lagen noch nicht gestreut gewesen wären. Auch der Deutsche Wetterdienst gibt an, dass die Glatteisgefahr in Stuttgart überstanden sei. Zum Nachmittag hin sind die Temperaturen auf sechs bis sieben Grad gestiegen, sodass das Eis auf Straßen und Fußwegen rasch abgetaut ist.