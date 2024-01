Was ist Eisbruch?

1 Wenn es extrem kalt ist und regnet oder schneit, können Bäume stark belastet werden. Dann ist Vorsicht geboten. Foto: Archiv/dpa/Ronald Wittek

Eine extreme Wetterlage hat am Mittwoch vielen Menschen den Weg zur Arbeit erschwert. Meteorologen warnten teils auch vor Eisbruch. Was hat es damit auf sich?











Im Südwesten und Westen Deutschlands haben am Mittwochmorgen erste Regenfälle eingesetzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstagabend und auch am Mittwochmorgen vor einer sehr hohen Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen in einem Streifen von Trier bis nach Frankfurt am Main gewarnt. Auch weite Teile von Baden-Württemberg sollen betroffen sein.