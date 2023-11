Black Friday in Stuttgart: Rabatte locken zahlreiche Kunden in die Innenstadt

Black Friday, Black Week und Cyber Monday: Seit 2006 wird für diese aus den USA stammenden Aktionstage auch in Deutschland immer stärker geworben. Überall sind Waren zu reduzierten Preisen, Rabatte und Sonderangebote zu finden – auch in Stuttgart. Bundesweit rechnet der Handelsverband Deutschland für den Black Friday an diesem Freitag und Cyber Monday, 27. November, mit einem Umsatz von circa 5,8 Milliarden Euro. Das bedeutet noch einmal ein Umsatzplus von etwa drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2016 lag der Wert noch bei 1,7 Milliarden Euro.

Stuttgarts Citymanager Sven Hahn nimmt die Bedeutung dieser Aktionstage für die Einzelhändler in der Innenstadt ganz unterschiedlich wahr. Das sei unter anderem stark von den Branchen abhängig. Auf elektronische Geräte gebe es immer wieder Rabatte. Aber Lesestoff unterliege beispielsweise der Buchpreisbindung. Dennoch ist Rainer Bartle, der Geschäftsführer des Buchhauses Wittwer-Thalia, mit von der Partie.

Traditionsgeschäfte spenden Teile des Umsatzes

Zudem hat er gemeinsam mit anderen acht Traditionsgeschäften in Stuttgart (Lederwaren Acker, Feinkost Böhm, Hochland Kaffee, Kästner, Korbmayer, Kutter, Unique by Baslerbeauty und Tritschler) den „Better Friday“ ins Leben gerufen. „Wir Händler profitieren von Aktionen wie dem Black Friday. Aber wir wollen dabei nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht“, sagt Bartle. Deshalb würden die Traditionsgeschäfte am Ende des Tages in ihre Kassen schauen und an die Aktion Weihnachten unserer Zeitung spenden. Im vorigen Jahr kamen dabei 3000 Euro zusammen.

Bartle hofft auf einen weiteren Erfolg in diesem Jahr. „Aktuell fühlt es sich in der Innenstadt richtig gut an. Es ist viel los. Die Frequenz ist super.“ Den Eindruck bestätigen auch Zahlen auf hystreet.com. In der Mitte der Königstraße wurden am Mittwoch mehr als 53 000 Passanten gezählt. Am Samstag, 18. November, waren es mehr als 113 000. Der Trend ist positiv: Im Vergleich zum Jahr 2022 waren 2023 bislang rund 25 Prozent mehr Menschen auf der Königstraße. Bis 22. November wurden knapp 16,5 Millionen Passanten gezählt.

In den Einkaufszentren stimmt die Besucherfrequenz

Auch im Einkaufszentrum Milaneo bemerkt man „deutlich höhere Besucherströme“, wie Centermanager Dirk Keuthen betont. Die Frequenzen lagen seit Montag etwa 20 Prozent über denen des Vorjahres. „Wir sehen dem Black-Friday-Wochenende als Auftakt für das Weihnachtsgeschäft positiv und erwartungsvoll entgegen“, so Keuthen. Am Samstag hat das Milaneo bis 22 Uhr geöffnet. Um 16 und 18 Uhr werden die „Floor LegendZ“ eine Tanzshow aufführen. Zudem sorgt von 17 bis 21 Uhr die Gruppe „Soultrip“ für Musik.

Mit der aktuellen Frequenz im Einkaufszentrum Gerber ist Centermanagerin Melanie Cintean ebenfalls hoch zufrieden: „Wir haben montags 18 500 bis 19 000 Besucherinnen und Besucher. Das ist richtig gut.“ Die Angebote im Rahmen der Black Week würden für zusätzliche Kundenströme sorgen. Knapp 20 Geschäfte beteiligen sich in diesem Jahr im Gerber an der Aktion.