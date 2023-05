Björn-Steiger-Stiftung will einsteigen

Seit 1969 hat die Björn-Steiger-Stiftung aus Winnenden erheblich dazu beigetragen, in Deutschland eine gute Notfallrettung aufzubauen. Doch jetzt übt sie scharfe Kritik, fordert radikale Änderungen – und will selbst aktiv in den Rettungsdienst einsteigen.









Stuttgart/Winnenden - Wenn in Baden-Württemberg der Rettungswagen kommt, stellt ihn meist das Deutsche Rote Kreuz. Auch einige andere Hilfsorganisationen dürfen laut Gesetz Retter auf die Straßen schicken. Wenn es nach der Björn-Steiger-Stiftung aus Winnenden geht, könnten die Helfer in Zukunft auch aus einem Auto oder Hubschrauber der Stiftung steigen. Sie hat beim Innenministerium Baden-Württemberg die offizielle Anerkennung als Hilfsorganisation beantragt, um selbst aktiv in den Rettungsdienst einsteigen zu können.