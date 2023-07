6 Vanessa Pantoudis ist Biersommelière und hat bereits in 30 Ländern auf der Welt Bier probiert. Foto: Simon Granville

Vanessa Pantoudis’ große Leidenschaft ist Bier. Als Sommelière weiß sie mehr über das Nationalgetränk als viele Männer. Stimmen die alten Klischees überhaupt noch? Und was macht die Faszination aus?









Wie viele andere hat Vanessa Pantoudis ihren ersten Schluck Bier getrunken, da hätte sie es eigentlich noch gar nicht gedurft. Mit vielleicht 15. So genau erinnert sie sich nicht mehr daran. Was für den ersten größeren Rausch sprechen könnte, wahrscheinlich aber eher dafür, dass das Hopfenkaltgetränk nicht sonderlich viel Eindruck auf die Ludwigsburgerin gemacht hatte. So ist es ja meistens mit dem ersten Schluck Bier: schmeckt einfach nur bitter.