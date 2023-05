5 Kristian Kera ist überglücklich, dass sein Sportverein nun die Grimmler Alm betreibt. Foto: Jürgen Bach/

Der beliebte Biergarten in Gerlingen im Bonholz hat wieder einen Pächter. Der serviert deutsch-kroatische Küche – und ist selig ob der neuen Aufgabe in der Grimmler Alm.









Etwas Pech hat Kristian Kera schon, jedenfalls mit dem Wetter. So recht mag der Frühling nicht kommen – oder bleiben, ist er denn mal da. Doch je wärmer es ist, desto mehr Umsatz macht der 40-Jährige nun mal. Kristian Kera betreibt mit seinem Team neuerdings die Grimmler Alm im Bonholz. Am 1. Mai öffnete der neue Pächter, der Sportverein HNK Slaven Stuttgart, dessen Vorstand Kera ist, den beliebten Biergarten samt Restaurant. Kristian Kera war überwältigt. Bis zum Abend seien die Leute Schlange gestanden. „Der Eröffnungstag hat uns gezeigt, was in der Grimmler Alm steckt“, sagt Kristian Kera. Zum Glück könne er mit der Innengastronomie viel abdecken, fügt er mit Blick auf das maue Wetter hinzu.