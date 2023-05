1 Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei den Bettlern nur bedingt um eine organisierte Szene. Foto: dpa/Andreas Gebert

Die Bettler-Häuser in Stuttgart-Degerloch sind ins Gerede gekommen, Anwohner fühlen sich verunsichert. Nun erzählt eine Degerlocherin, dass sie die Vermieterin kennt – weil sich dieses Mietmodell nicht nur auf eine Adresse beschränke.









Degerloch - Die Bettler aus Südosteuropa, die in den beiden Häusern an der Reutlinger Straße nächtigen, sind in Degerloch Ortsgespräch. Die 86-jährige Eigentümerin hatte gegenüber unserer Zeitung erzählt, dass sie an Bettler vermietet. Bereits seit 40 Jahren vermiete sie, anfangs an deutsche Obdachlose, dann an Bauarbeiter aus Rumänien und Bulgarien und seit geraumer Zeit eben an Südosteuropäer, und zwar nächteweise. Weil die Stadt Stuttgart darin ein hotelartiges Gewerbe sieht, steht nun eine Räumung im Raum, wie wir berichteten.