1 Laut der Vermieterin hätten die Menschen, die bei ihr übernachten, keine Schule besucht, sie kämen aus traurigen Verhältnissen. Foto: dpa/Arne Dedert

Ihre südosteuropäischen Mieter haben der 86-jährigen Hauseigentümerin aus Stuttgart-Degerloch einen Kosenamen gegeben. In der Nachbarschaft sind die beiden Gebäude eher verschrieen. Hier berichtet die Frau, wer bei ihr wohnt und warum.









Degerloch - Läge draußen nicht so viel Sperrmüll herum und würde sich eine pflegende Hand um die Vorgärtchen kümmern, dann könnten sie ganz schmuck wirken, die beiden dreistöckigen Häuser an der Reutlinger Straße in Degerloch. Von Zeit zu Zeit schauen Frauen aus den Fenstern, und eine, die vor dem Haus saß, geht rasch hinein. Zurzeit sind die beiden Häuser mit den auffällig bemalten Fassaden Ortsgespräch. Südosteuropäer sollen dort hausen und tagsüber an der Epplestraße betteln gehen.