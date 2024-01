Warum wegen Currywürsten gegen 17 Polizisten ermittelt wird

1 Urdeutsche Fast-Food-Spezialität: Eine Currywurst wird in einer essbaren Schale verkauft. Foto: dpa/Felix Hörhager

Kann Currywurst essen eine Straftat sein? Offenbar ja, wenn dabei Bestechung im Spiel ist. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt deshalb gegen 17 Polizisten, die sich 2023 mit dem Fast-Food-Gericht haben mutmaßlich korrumpieren lassen. Der kuriose Fall im Überblick.











Es geht hier um die Wurst – genauer gesagt um die Currywurst, also um eine Art Currywurst- Gate (in Anlehnung an Watergate). Man glaubt es kaum: Selbst bei dieser urdeutschen Fast-Food-Spezialität, bei dem eine Brat- oder andere Brühwurst geschnitten mit einer tomatenhaltigen Sauce und Currypulver oder mit Curry-Ketchup gemeinhin an einer sogenannten Currywurst-Bude kredenzt wird, kann kriminelles Verhalten – genauer gesagt Bestechung – im Spiel sein, wie ein aktuelles Beispiel aus Hannover zeigt. Der Fall im Einzelnen: